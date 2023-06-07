В Томске в честь 419-летния пройдут праздничные мероприятия

Фото: Ксения Высотина

У Томска сегодня День рождения. В связи с этим для горожан приготовили ряд праздничных мероприятий.

С 15.00 на Воскресенской горе пройдет квиз «419 страниц истории» на знание города. Сотрудники управления молодежной политики и Музея истории города придумали визуальные, аудиальные, текстовые вопросы.

А к вечеру на Новособорной площади в 18.30 начнется концерт. Для горожан сыграет джазовый оркестр "ТГУ-62". Также перед томичами выступит юное вокальное дарование Томска, лауреат международных конкурсов «Поющая Сибирь» и «Jazz birds» Александра Архипенко, лауреат международного конкурса «Союз талантов России» Анастасия Сатарова и солист Томской областной государственной филармонии Евгений Штейнмиллер.