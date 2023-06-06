"Мистер сидр": на территории Томской области ищут опасный для жизни пивной напиток

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В Томской области сотрудники Роспотребнадзора взяли на контроль ситуацию с опасным для жизни пивным напитком "Мистер сидр". На данный момент, на территории региона данная алкогольная продукция не обнаружена.

Ранее в СМИ сообщалось, что с 3 по 4 июня в городе Димитровграде Ульяновской области сразу несколько человек были госпитализированы с отравлением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, более десяти человек скончались. Позже выяснилось, что все погибшие употребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр», купленный в одном из магазинов города.

"Меры по выявлению и изъятию пивного напитка «Мистер сидр» принимает Управление Роспотребнадзора по Томской области", - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Томской области.

Уточняется, что случаев отравления от данного напитка в области, не зарегистрировано.