Житель Томска выставил на продажу авторскую картину за 1 миллион рублей

Фото: Авито

В Томске выставлена на продажу картина за 1 миллион рублей. На ней изображены разноцветные геометрические элементы, в которых, судя по описанию, можно увидеть «много всего». Объявление появилось на сайте «Авито».

Картину выставили на продажу 28 мая. Автора произведения зовут Александр. Позвонить мужчине невозможно, художник отвечает только на сообщения.

«Картину рисовал сам. На картине можно увидеть очень много всего. А если включить фантазию, то еще больше», — описывает картину автор объявления.

Судя по фотографии, картина написана на листке А4 акварелью или гуашью. На ней изображены разноцветные геометрические фигуры на черном фоне.

Помимо это, на платформе объявлений также можно встретить и другие дорогостоящие картины. Так, житель Северска продает за один миллион «Шедевр мировой живописи в единичном экземпляре». Картина написана маслом на холсте.