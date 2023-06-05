Опубликован график отключений горячей воды в Томске с 5 июня

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

В Томске с 5 июня начнутся отключения горячей воды по новым адресам. Так без воды останется большая часть домов в Кировском и Ленинском районах. Такая информация следует с данных портала «Активный житель».

Напомним, узнать график отключения горячей воды по конкретному адресу можно на портале «Активный житель». Для этого необходимо вбить в строку поиска свой адрес или найти его на карте.

Так, с 5 по 19 июня в Томске без горячей воды останутся жители домов по адресам:

улица Ленская, 53, 59/1, 59/2.

С 5 по 26 июня горячую воду отключат по адресам:

улица Усова, 21/4, 37А,

улица Нахимова, 4, 7, 7А, 9, 10/1, 12, 12/1, 13, 14, 20, 32, 36,

улица Полины Осипенко, 23,

улица Киевская, 96,

улица Красноармейская, 101, 105, 117А, 117Б, 119, 122/1, 134, 136,

улица Котовского, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 26,

улица Косарева, 8, 8А, 11, 14, 15/1, 17Б, 19, 23, 29А,

улица Елизаровых, 4, 8, 10, 12, 16, 17/1, 18, 19/3, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48/1, 48/9, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,

улица Артёма, 8, 15, 19,

проспект Кирова, 60/7, 60/8, 61, 63, 64, 66,

Инструментальный переулок, 38,

улица Учебная, 50,

село Тимирязевское, Больничная улица, 29А, 40А,

7 и 8 июня отключать горячую воду начнут отключать по улице Нижне-Луговая, 14.

С 8 по 29 июня без горячей воды останутся адреса:

улица Богдана Хмельницкого, 39, 39/1, 43,

переулок Богдана Хмельницкого, 8,

улица Калужская, 17,

Ботанический переулок, 2, 6/2, 7, 7А, 16, 22,

улица Мокрушина, 12, 13, 20/1,

улица Фёдора Лыткина, 16/1, 20, 26,

улица Энергетиков, 13А,

улица 19-й Гвардейской Дивизии, 15,

улица Красноармейская, 151, 151/1,

С 1 по 21 июня горячая вода была отключена в домах:

Карповский переулок, 12,

Заозёрный переулок, 1/1, 15, 16/2, 23А,

Водяная улица, 10, 8/1, 23В, 90/5,

переулок Добролюбова, 4, 15,

Дербышевский переулок, 15, 17,

Дальне-Ключевская улица, 5, 16, 16Б,

переулок Ванцетти, 2, 25,

Баранчуковский переулок, 43,

Мельничная улица, 51,

улица Набережная Озера, 26,

Совпартшкольный переулок, 12, 12/1,

улица Розы Люксембург, 6, 19, 72, 72А,

Большая Подгорная улица, 17, 22, 35, 38, 56, 57, 61/1, 70, 71, 87, 93,

проспект Ленина, 108, 128/1, 133, 180, 195,

переулок Николая Островского, 4, 8, 29,

улица Войкова, 2, 32, 70, 84Б,

Пролетарская улица, 37,

Картасный переулок, 17, 22,

улица Карла Маркса, 2, 34, 36, 42, 79, 83,

улица Бердская, 5,

Тихий переулок, 17.

Напомним, что отопительный сезон в городе завершился 10 мая. Ремонтная компания на теплосетях стартовала 15 мая. Специалисты планируют капитально отремонтировать более 10 км теплосетей, а также восстановить теплоизоляции на 4 км надземных теплотрасс. Всего к началу следующего отопительного сезона будет подготовлено более 600 км тепловых сетей.