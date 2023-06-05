"В МЧС хотел идти работать": друзья утонувшего парня на озере Боярском в Томске рассказали о погибшем

18-летний выпускник, должен был сдавать ЕГЭ на следующий день, после трагедии. Фото: Архив/КП/ПСС по Томской области.

Вчера, 4 июня, в озере Боярском под Томском произошла трагедия. В водоеме утонул 18-летний парень. Сотрудники ПСС достали тело парня из воды вечером в 20.00.

"Поисковые работы проводились в условиях нулевой видимости, поскольку дно озера заилено и захламлено. Спасатели обследовали 150 кв.м. акватории. В 20:00 тело подростка достали на поверхность", - сообщили спасатели.

Друзья и одноклассники рассказали о погибшем. Выяснилось, что 18-летний парень учился в 11 классе и сдавал ЕГЭ. Сегодня, 5 июня, парня ждал экзамен по физике.

"До сих пор не верю...Мы учились в 42 школе вместе. Должен был сдавать экзамен по физики , подготовился, но уже не сдаст...", - рассказала одноклассница погибшего.

Также стало известно, что 18-летний томич хотела стать сотрудником МЧС. Парень успешно прошел комиссию и был рекомендован стать спасателем.

"Он не пил и не курил, здоровье у него хорошее было", - рассказывают друзья.

О подробностях вчерашней трагедии одноклассники еще не знают. Как так вышло, что 18-летний парень с превосходным здоровьем утонул - для них неизвестно.