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Общество5 июня 2023 2:00

Более 100 домов в двух районах Томска останутся без холодной воды 19 июня

В этом время будут проводить плановые работы в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения
Алёна Мищенко
В двух районах Томска 19 июня отключат холодную воду.

В двух районах Томска 19 июня отключат холодную воду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 19 июня в части Ленинского и Октябрьского районов целые сутки будет отсутствовать холодное водоснабжение. Отключения связаны с плановыми работами в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения, сообщила пресс-служба «Томскводоканала».

«Рабочие бригады осуществят переврезку новой водопроводной линии диаметром 500 мм по улице Розы Люксембург - переулке Совпартшкольный - улице Большая Подгорная», — говорится в сообщении.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую снизит количество повреждений на сетях водоснабжения в этих районах.

Так, с 9:30 19 июня до 9:00 20 июня холодной воды не будет по адресам:

Фото: "Томскводоканал"

Фото: "Томскводоканал"

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