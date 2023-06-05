Более 100 домов в двух районах Томска останутся без холодной воды 19 июня

В двух районах Томска 19 июня отключат холодную воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 19 июня в части Ленинского и Октябрьского районов целые сутки будет отсутствовать холодное водоснабжение. Отключения связаны с плановыми работами в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения, сообщила пресс-служба «Томскводоканала».

«Рабочие бригады осуществят переврезку новой водопроводной линии диаметром 500 мм по улице Розы Люксембург - переулке Совпартшкольный - улице Большая Подгорная», — говорится в сообщении.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую снизит количество повреждений на сетях водоснабжения в этих районах.

Так, с 9:30 19 июня до 9:00 20 июня холодной воды не будет по адресам: