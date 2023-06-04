На территории Томской области действует два лесных пожара

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В Томской области на данный момент действует два лесных пожара. В авиационной зоне борьбу с огнем ведут 10 пожарных парашютистов-десантников, сообщает департамент лесного хозяйства региона.

"За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано 7 лесных пожаров в Верхнекетском, Васюганском, Первомайском и Каргасокском лесничествах. В ликвидации участвовали 64 сотрудника лесопожарных формирований", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, всего с начала года ликвидированы 64 лесных пожара на общей площади 1090,13 га. Средняя площадь одного пожара – 17 га. В 30 случаях причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий, по вине местного населения – 28 случаев, переход с линейных объектов - 3, от гроз - 3.

На данный момент в регионе действует максимальный класс пожарной опасности в лесах, так как на улице аномальная жара.

В случае обнаружения лесного пожара звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.