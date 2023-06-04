Власти Томской области оценивают строитеотсво третьего моста в 42 млрд рублей

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томской области оценили строитеотсво третьего моста в 42 млрд рублей. Саму стройку планируют завершить к 2030 году, сообщил в пятницу замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель. Это было озвучено на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Томске.

Власти уточнили, что администрация города Томска приступила к первому этапу строительства моста. Однако отмечается, что источник финансирования не определен.

"Разработка проектной документации запланирована в 2024-2025 годах. Строительство планируется завершить в 2030 году", - сказал Руппель.

Напомним, что проект третьего моста через реку Томь создали в Томске больше 10 лет назад.