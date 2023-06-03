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Происшествия3 июня 2023 10:05

В Томске пассажир пытался задушить водителя такси во время поездки

Видео инцидента снято очевидцами
Алёна Мищенко
Фото: паблике "Регион-70"

Фото: паблике "Регион-70"

В Томске водитель такси выехал на встречную полосу и чуть не попал в ДТП из-за того, что пассажир начал его душить во время поездки. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Регион-70».

«На перекрестке Сибирская — Комсомольский такси резко начала вилять и выехала на встречку. В салоне авто пассажир душил водителя, тот даже не мог пошевелиться», — говорится в сообщении.

По данным паблика, произошедшее увидели несколько мужчин. Они попытались освободить таксиста от нападавшего, однако он продолжал его душить.

На видео, снятого очевидцами, видно, что трое мужчин пытаются вытащить с заднего сиденья такси человека, который активно сопротивляется.

Позже на помощь подошел мимо проезжающий наряд сотрудников охраны.

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