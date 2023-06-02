"Езжайте ближе к югу": томские рыбаки рассказали о местах, где хорошо клюет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбаки раскрыли места, где хорошо клюет. Томичи отмечают, что лучше всего закидывать удочку к югу Томской области.

Язь на левом берегу

Томич Андрей рыбак с 10-летним стажем. Мужчина советует ехать на левобережье за язем.

"Левый берег Томи, несколько километров от поселка Тояновский. Язь, щука, караси", - рассказывает мужчина.

Андрей отмечает, что место тихое, рыбы много, но вот добираться туда лучше всего на внедорожнике.

Ротаны и караси на Уптале

Еще один рыбак с немаленьким стажем в ловли рыбы рассказал журналисту "КП-Томск", что если хочется поймать изобилие карасей и ротанов, то лучше всего ехать в деревню Уптала к реке с таким же названием.

"Не первый раз езжу на Упталу. Мало кто знает об этом месте, да и мало кому оно понравится из-за зарослей, но ротанов и карасей вдоволь можно на мотыля поймать", - рассказывает Денис.

Рыбак также отмечает, что лучше всего садиться у истока.

Щука, язь и лещ в Мельниково

Сразу два рыбака рассказали корреспонденту о том, что лучше всего рыбачить в Томской области в Мельниково. Артем и Евгений уточнили, что на озере Родниковое и Оби можно засесть надолго.

"Чем удобно Родниковое, там удобный берег, без ям и зарослей. Щуки 3 кг за 2 дня наловил в прошлом году. В этом еще не ездил, но думаю, что не прогадаю", - рассказывает Евгений.

А вот рыбак Артем сам из Мельниково. Мужчина отмечает, что лучше, чем берег у Оби он не встречал. Каждую поездку рыбак привозит большое изобилие леща и язя.

"На Родниковое тоже ездил, не плохое место, но удобней к Оби спускаться на машине", - добавил томич.

Напомним о сроках нерестового запрета в Томской области 2023 году. Запретные для добычи водных биоресурсов сроки, за исключением добычи одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина: с 5 по 30 июня: в реке Обь в районе населенного пункта Киреевское-Канаево (914 — 925 км от устья); в реке Обь в районе населенного пункта Оськино (935 — 944 км от устья); в реке Кеть на Кетском нерестилище (101 — 103 км от устья).

Ранее уже сообщалось, как в Зырянском районе Томской области сотрудник ДПС остановил автомобиль, в котором находилось более 450 экземпляров рыбы на 350 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан.