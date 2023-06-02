Два жилых дома загорелись в городе Асино в пятницу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В пятницу, 2 июня, днем в городе Асино Томской области загорелись два жилых дома. По предварительным данным ГУ МЧС по Томской области, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании двух жилых домов с надворными постройками в переулке Весенний поступило в 12:26. Пожарные приехали на место происшествия в 12:35.

Предварительная площадь пожара оценивается в 174 квадратных метра.

"По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Настоящее время на месте работают 7 единиц техники и 19 человек. Пожар ликвидирован.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области