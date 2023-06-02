Жителей Томска предупредили об аномальной жаре до +35 градусов

В Томске объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Фото: Ксения Высотина

В Томске и области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары с температурой до +35 градусов, сообщают в мэрии.

По данным регионального гидрометцентра, с 3 по 7 июня в Томске и области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +35°С и выше.

Жителей Томска просят соблюдать меры безопасности. В этот период необходимо ограничить нахождения на солнце, носить головной убор и пить больше воды.

Также на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.