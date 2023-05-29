"Потребовалась эвакуация": волонтеры "ЛизаАлерт" рассказали, как в Томском районе искали 70-летнюю пенсионерку с потерей памяти

Женщина страдает потерей памяти. Фото: "Лиза Алерт"

В Томском районе в селе Малиновка на выходных работала поисково-спасательная группа. Спасатели, волонтеры и полиция искала 70-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулось. Поиски осложняло то, что женщина была с потерей памяти.

Фото: "Лиза Алерт"

"Заявка на поиск Кладовой Халимы Низамовны в отряд поступила от оператора ЕДДС в 13 часов. Сразу начали начали прозванивать родственников, сотрудников полиции и медицинские учреждения. Из вводных данных — бабушка 70 лет, дизориентирована, потеря памяти. После всех прозвонов было принято решение собирать актив и выезжать на место, назначили сбор на 15:30", - рассказал представитель отряда "ЛизаАлерт" корреспонденту "КП-Томск".

Добавим, что поиски Халимы Назимовны уже проходили не в первый раз. Почти год назад, 6 июня 2022 года, волонтеры "ЛизаАлерт" уже координировали поиск по женщины. Один из координаторов хорошо помнил этот поиск и по какой задаче тогда удалось найти пропавшую.

Когда поисковики «ЛизаАлерт» приехали на место, там уже работали ПСС и полиция. Совместным решением служб было принято объединить все силы и работать вместе одним потсковым штабом, так как у нас уже имелось оборудование и карты этой местности. В поиске было задействовано 22 поисковика.

Фото: "Лиза Алерт"

Спустя несколько часов, благодаря слаженной работе полиции, поисковиков и волонтеров Халима Низамовна была обнаружена так же как и в прошлый раз в лесном массиве. Сотрудники ПСС обнаружили пропавшую, состояние найденной на момент обнаружения было неудовлетворительным, ей потребовалась эвакуация. ПСС вынесли бабушку на носилках к штабу. Позже женщина была передана врачам скорой помощи.