"Грядет жара": стало известно, как начнется июнь в Томске

Фото: Ксения Высотина

Уже на этой неделе томичи встретят лето. Погода тому подтверждение, воздух в городе к выходным прогреется до +32 градусов. Такие данные следуют с сайта gismeteo.

Первые три дня в Томске будут малооблачными. С понедельника, по среду в городе ночью прогнозируется +10...11 градусов, а днем специалисты обещают до +27.

К середине недели погода разгуляется еще сильнее. Будет солнечно и без осадков. Ночью синоптики передают до +13 градусов, а днем до +29.

А вот выходные в городе будут жаркими. Ночная температура будет в пределах +15...19 градусов, а дневная до +32.