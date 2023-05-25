Солнечно и +20 градусов: прогноз погоды в Томске на выходные 27 и 28 мая

В Томске на выходных будет тепло. Фото: Ксения Высотина

Дневная температура воздуха в Томске в ближайшие выходные будет в пределах +19…+20 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. Осадков в субботу и воскресенье синоптики не прогнозируют.

В субботу, 27 мая, в Томске будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса.

По области в субботу прогнозируют высокий класс (5) пожарной опасности. Осадков в этот день не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Ночью ожидается +1…+6 градусов, днем — +18…+23 градуса.

В воскресенье, 28 мая, в областном центре осадков также не прогнозируется. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Ночью в городе будет +4…+6 градусов, днем — +20…+22 градуса.

В регионе в воскресенье преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12 м/с. Температура ночью составит +2…+7 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов. Днем потеплеет до +20…+25 градусов.