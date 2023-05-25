Дума утвердила Дунаева на должность первого заместителя губернатора Томской области

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В Томске дума утвердила Андрея Дунаева на должность первого заместителя губернатора региона. По регламенту, голосование было электронным и тайным.

"Моя цель - помочь губернатору раскрыть ресурсный и человеческий потенциал региона, отладить внутренние и внешние коммуникации, гармонизировать отношения между уровнями власти, запустить кадровые лифты. Работы предстоит много, но ее первый этап – знакомство и детальный анализ", - сказал Дунаев.

Уточним, что перед депутатским корпусом выступил губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона коротко и емко рассказал про Андрея Дунаева. После Мазура на трибуну вышел сам новоиспеченный первый замгубернатора. У депутатов был всего один вопрос - с каких решений он намерен начать свою деятельность в регионе.

Андрей Дунаев родился в 1977 году в Москве. Окончил Московский государственный университет природообустройства, служил в Федеральной службе безопасности, С отличием окончил Государственный университет управления. 20 лет работал в сфере юриспруденции.