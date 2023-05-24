Затяжная магнитная буря началась в Томской области

В Томске ожидаются сильнейшие магнитные бури. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Томска в конце мая почувствуют на себе влияние сильных магнитных бурь. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Колебания в магнитосфере Земли начали ощущаться уже 22 и 23 мая. Следующие бури ожидаются 24, 25 и 26 мая. У здоровых жителей Томской области они могут стать причиной легкого недомогания.

А вот метеозависимые люди, у которых есть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами, могут жаловаться на головные боли, скачки давления, головокружения и мигрени. Также метеопаты могут ощущать упадок сил, отсутствие работоспособности и усталость.

В настоящее время, по состоянию на 9:00, в Томске магнититосфера спокойная.

Как сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, ночью 23 мая на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. После трех часов ночи она прекратилась и геомагнитное поле начала успокаиваться. К 6 часам утра она достигла неустойчивого состояния.

По его словам, следующая магнитная буря началась на планете уже в ночь на 24 мая.

В эти дни врачи рекомендуют отказаться от курения, употребления алкоголя, жирного, копченого и жареного, а также отказаться от избыточной физической нагрузки.