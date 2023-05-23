«Вон там башка валяется»: в Томске полиция задержала обвиняемого в зверском убийстве человека

В Томской области полицейские задержали подозреваемого в зверском убийстве своего товарища. Происшествие произошло в поселке Аэропорт. Именно там было обнаружено тело 38-летнего мужчины. Погибшего нашли без головы. По подозрению в этом жестоком убийстве задержали 58-летнего хозяина квартиры. Мужчина признался в убийстве и показал, где раскидал останки приятеля. Голову погибшего, по его словам, он выкинул в водоем.

«Произошел конфликт, он меня раз пять стукнул по лицу. Я пошел в туалет, а потом взял топор и рубанул его по шее. Он упал на диван, и я его дорубил. Потом голову выкинул в пруд», - рассказал обвиняемый о подробностях убийства.

На данный момент обвиняемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.