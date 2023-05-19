Куда сходить в Ночь музеев-2023 в Томской области: полная афиша всех мероприятий

В Томской области пройдет множество мероприятий в Ночь музеев. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Томской области 19 и 20 мая пройдет традиционная Всероссийская акция «Ночь музеев». В областном центре мероприятия пройдут в Музее истории Томска, Томском областном краеведческом музее, музее «Точка гравитации», планетарии, Томском областном художественном музее и др. В администрации региона опубликовали полную афишу мероприятий в этот день по всей области.

В Музее истории Томска пройдет мастер-класс по изготовлению нити из крапивы. Также в программе – мини-лекция о фотографах дореволюционного Томска, квиз, тест-драйв предметов старины и пешеходная экскурсия «Окно в Томск». Все желающие могут полюбоваться на город со смотровой площадки и позвонить в колокол. Мероприятия пройдут 19 мая с 19:00 до 23:00.

В музее науки и техники «Точка гравитации» ждут и взрослых, и детей: для всех приготовили разные активности. Еще здесь можно провести опыты с экспозицией музея. Гостей ждут 19 мая с 18:00 до 22:00.

В томском планетарии 19 мая с 19:00 до 23:00 можно будет познакомиться с макетами космических кораблей и лунных станций, посмотреть детские фильмы в мобильном планетарии или полнокупольный фильм в звездном зале.

В Томском областном краеведческом музее любой сможет почувствовать себя музейным работником, поучаствовать в мастер-классе по реставрации мебели, пройти квест и т.д. Всем участникам обещают сувениры. Музей будет открыт для посетителей 19 мая с 19:00 до 23:55.

В Томском областном художественном музее 20 мая с 14:00 до 22:00 можно будет посетить постоянную экспозицию и полюбоваться шедеврами русской и зарубежной живописи. Программу «Ночи музеев» дополнят яркие выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и выставка ретро-автомобилей.

В музее деревянного зодчества 19 мая с 14:00 до 22:00 томичей ждут уроки рисования, каллиграфии, экскурсии и зона свободного творчества, где посетители смогут решать кроссворды и ребусы. Также будет работать постоянная экспозиция музея отчетной выставки "Гильдия томских художников".

Фестиваль «Лики Сибири» пройдет на площадке Первого музея славянской письменности. В нем поучаствуют 10 сибирских художников. Они создадут арт-объекты, которые обещают превратить в интересные фотозоны. Также на фестивале пройдет модный показ и просмотр фильма под открытым небом. Начало фестиваля – 19 мая в 19:00.

В Доме искусств на улице Шишкова 20 мая с 20:00 для гостей выступит театр джаза и кабаре «Хоронько Оркестр». В 21:00 начнется вечеринка «Винил мне мил». Вход платный.

В день акции будут работать и музеи Большого университета Томска. Так, в ТГУ программа запланирована 19 мая с 18:00 до 22:00, в ТПУ 19 мая с 18:00 до 23:00, в СибГМУ 19 мая с 18:00 до 22:00. Подробнее можно посмотреть тут.

В Александровском районе в музее истории и культуры 20 мая с 19:00 до 23:00 посетители смогут посидеть за школьной партой и собрать портфель. Гостей ждут уроки труда и истории, чтения и чистописания, школьные песни и веселые игры на переменах.

В Нарымском музее политической ссылки 19 мая с 19:00 до 21:00 запланирована программа «Наставничество: из прошлого в настоящее». Гостей ждет культурно-образовательная программа о развитии системы образования в Нарымском крае от зарождения до современности, стихи в исполнении учащихся Нарымской среднеобразовательной школ и различные выставки.

В Краеведческом музее Верхнекетского района 20 мая с 10:00 до 21:00 будут открыты залы постоянной экспозиции и новая выставка «Дары и дарители, также гости освоят забытое ремесло, вспомнят навыки домоводства и другое.

В Историко-краеведческом музее Стрежевого 20 мая с 18:00 до 22:00 пройдут народные игры, кукольные спектакли, мастер-классы, выступление лауреатов городского конкурса чтецов и выставки.

Также в сельском парке «Околица» в селе Зоркальцево 20 мая с 18:00 до 20:30 запланированы интерактивные экскурсии — «Селькупская деревня», «Музей деревянных скульптур», «Тайны и загадки русской избы» и «Кузня – всем ремеслам отец!».