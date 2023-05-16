Сольный стендап-концерт Дениса Дорохова пройдет в Томске 21 мая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 21 мая, в Томске на сцене БКЗ с сольным стендап-концертом выступит чемпион Высшей лиги КВН и участник шоу «Однажды в России» и «Игра» на ТНТ Денис Дорохов, сообщается на сайте Томской филармонии. Продажа билетов на выступление уже идет.

«Мачо, второй Песков, прокурорша и просто «ну, тот страшненький из Камызяков». Это то, каким мы узнали и полюбили Дениса из ТВ и YouTube-проектов. Он выкладывается на полную в каждой роли, не щадя себя. Даже когда он просто гость. Это всего лишь предлагаемые обстоятельства», — рассказали в Томской филармонии.

Дениса Дорохова описывают, как семьянина, который не всегда соглашается с женой, спортсмена и просто юмориста, который открыт ко всему новому.

Денис Дорохов долгое время вливался в роли, прописанные сценаристами, но теперь он представляет собственный сценарий своей жизни.

Сюжетных поворотов в нём больше, чем в самом захватывающем триллере, а юмора и самоиронии хватит на много сезонов.

Билеты на стендап-концерт «В предлагаемых обстоятельствах» Дорохова уже в продаже, приобрести их можно на сайте томской филармонии, а также в кассах.

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