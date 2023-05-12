"Нам стыдно за город": урбанисты раскритиковали администрацию за грязные улицы Томска

В мэрии сообщили, что на в настоящее время ведется работа по комплексному благоустройству территории Набережной реки Томи и Ушайки. Фото: "Город не бесит"

"Бесконечная галерея тегов, рисунков, матов, грязи и развала. Нам стыдно за город". Так начинается обращение городских урбанистов к губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Активисты прогулялись по центру города и сделали фоторепортаж, на котором четко запечатлено, как царит грязь, рисунки вандалов и незаконная реклама.

Фото: "Город не бесит"

"Продолжаем большую историю самой центральной части города Томска — площадь Ленина. На фото то, как выглядит набережная прямо сейчас", - пишут горожане в telegram-канале "Город не бесит".

Стоит отметить, что вся "красота" виднеется прямо с окон администрации региона. Урбанисты также вспомнили, что в прошлом году власти обещали провести полный ремонт территории у фонтана по федеральной программе. Однако будет ли этот ремонт, затронет ли он работы по приведению стен набережной в чистый вид — неизвестно.

Фото: "Город не бесит"

"Уважаемый Владимир Владимирович, вы работаете в нескольких метрах от всего того бардака, о котором мы пишем уже второй месяц. Нам стыдно за город и особенно за его центральную «фасадную» часть", - пишут урбанисты паблика "Город не бесит" с отметкой на самого губернатора.

Также ранее урбанисты обращались в администрацию Томска. В мэрии сообщили, что на в настоящее время ведется работа по комплексному благоустройству территории Набережной реки Томи и Ушайки.

Помимо этого, в администрации города добавили, что на данный момент идет поиск художников, которые смогут исправить граффити, оставленные вандалами.

Стоит отметить, что под публичным обращением также собрались неравнодушные к городу томичи. Цель одна - достучаться до администрации и увидеть красивый Томск.