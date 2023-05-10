Синоптики обещают жителям Томской области похолодание в ближайшие две недели

Жара не скоро вернется в Томск. Фото: Ксения Высотина

Жаркая погода не вернется в Томск в ближайшие две недели. Как сообщает «МК в Томске» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлану Рюхтину, на данный момент томичи могут рассчитывать на постепенное похолодание.

«До конца этой неделе температура воздуха ночью в регионе составит 0..-5 градусов, местами по области до +5. Днем ожидается от +8...+13 градусов до +18 градусов», – рассказала Рюхтина.

Синоптик уточнила, что с 12 мая в регионе вновь похолодает. Воздух прогреется до +2...+7 градусов, местами до +12 градусов.

Также с пятницы возможны осадки.