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Общество10 мая 2023 5:35

Синоптики обещают жителям Томской области похолодание в ближайшие две недели

Жаркая погода не вернется в Томск в ближайшие две недели
Алёна Мищенко
Жара не скоро вернется в Томск.

Жара не скоро вернется в Томск.

Фото: Ксения Высотина

Жаркая погода не вернется в Томск в ближайшие две недели. Как сообщает «МК в Томске» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлану Рюхтину, на данный момент томичи могут рассчитывать на постепенное похолодание.

«До конца этой неделе температура воздуха ночью в регионе составит 0..-5 градусов, местами по области до +5. Днем ожидается от +8...+13 градусов до +18 градусов», – рассказала Рюхтина.

Синоптик уточнила, что с 12 мая в регионе вновь похолодает. Воздух прогреется до +2...+7 градусов, местами до +12 градусов.

Также с пятницы возможны осадки.

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