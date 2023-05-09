Жители Томска провели импровизированный Бессмертный полк

Фото: Анна КОВАЛЕВА

В 2023 году на улицах Томска и всей России не будет шествия Бессмертного полка в традиционном формате, сообщает центральный штаб движения. Вместо этого портреты своих родных участников Великой Отечественной войны предлагают размещать в интернете и на автомобилях.

Однако многие томичи решили выйти на улицы города и провести импровизированный Бессмертный полк.

Фото: Анна Ковалёва

"Это мой отец, томич. Он был артиллерийским разведчиком, наводчиком. Вообще он пошел с 17 лет, но не взяли - сказали, идти в артучилище, год проучишься, только тогда уже лейтенантом. Он год проучился и пошел туда уже офицером в 1942-м. Ранен был, у него одного пальца не было, но успешным был и дошел до Калининграда", - рассказывает томичка Нина Павловна Куцан.

Фото: Анна Ковалёва

"Михаил Куцан, полковая разведка. Прошел все 5 лет Великой Отечественной и 2 года еще воевал на финской. Имел много ранений, много наград и даже был в плену, бежал успешно и продолжил службу. Он рассказывал, как они прятались в болотах, а немцы искали их с собаками, но не нашли, потому что он деревенский, он там все знал. Он вернулся в свою роту, особист был добрым и понимающим. Он продолжал свое шествие и закончил под Кенисбергом, так же, как Павел Вениаминович, но они не были знакомы", - говорит Ксения Александровна.

Фото: Анна Ковалёва

"Это мой дед, томич, он не дожил до победы буквально месяц, ровно. Достаточно наград, каждая из них - это подвиг. Я читал приказы, там, конечно, по-простому написано - за проявленное мужество, освобождение, героизм. Самоотверженность у него в крови была всегда. Допустим, пулеметный расчет весь выщелкнули, а он был подносчиком боеприпасов, он своих подменяет на точке и валит всех", - сказал томич Андрей Иванов.

Фото: Анна Ковалёва

"Это мой дедушка, мамин папа, Квачев Иван. У него три медали, три ордена, в том числе за взятие Кенисберга, он полностью всю войну прошел. Их было 3 брата, двое остались там на стеле вписанными, а дедушка до 70 лет дожил", - рассказала Виктория Сокол.