"Это был и есть главный праздник страны": томский ветеран ВОВ рассказал, как раньше отмечали День Победы

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День Победы – один из великих праздников. Ежегодно 9 мая проходят митинг-парады, Бессмертный полк и другие знаковые мероприятия. В этом 2023 году вся Россия отметит 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск. Какие мероприятия пройдут в этом году и проходили в позапрошлых - мы знаем, а вот ка отмечали День Победы после окончания войны? Томский ветеран Александр Степанович рассказал для "Комсомольской правды - Томск", как он и его семья отмечали 9 мая в 40-х годах.

Первый День Победы в истории отметили в 1945-м — на Красной Площади в Москве в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который принимал маршал Георгий Жуков.

Событие, которое навсегда вошло в мировую историю — низложение нацистских знамен и штандартов – они были брошены на помост возле Мавзолея, произошло именно на этом параде. День Победы 9 мая был официальным выходным днем вплоть до 1948, затем его на долгие годы упразднили, хотя праздничные мероприятия, посвященные победе, проводились во всех населенных пунктах огромной страны. Праздник День Победы стал нерабочим днем снова только в 1965-м.

"День Великой Победы я встретил в госпитале в Казани. Радио в палате не было, мы с сослуживцами лежали в тишине, как позже к нам забегает медсестра и кричит "Закончилась!". Мы сразу поняли о чем она", - рассказывает Александр.

Первые годы ветеран провел в больницах, а позже с родными уехал в Москву.

"Помню, как с 1990-х годов 9 мая стали праздновать так широко, так масштабно...Парады, концерты. В каждом дворе играла военная музыка, а люди по улицам ходили только с улыбками", - рассказывает ветеран.

Военные парады в День Победы с участием боевой техники и военной авиации на Красной Площади в Москве традиционно начали проводить с 9 мая 1995. День Победы 9 мая отмечают особенно торжественно в городах-героях России. Европейские страны отмечают праздник Победы во Второй мировой войне 8 мая – в день, когда по центрально-европейскому времени Германия подписала акт о капитуляции.

"Несмотря на все трудности сейчас, когда отменяют какие-то знаковые мероприятия, посвященные Дню Победы, например, как Бессмертный полк, не мешает нам гордиться нашей страной. Это был и есть главный праздник страны. Мы все преодолеем!", - подытожил Александр.