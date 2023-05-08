Появился уточненный прогноз погоды на День Победы в Томске

Похолодание до +17 градусов ожидается в Томске 9 мая. Фото: Ксения Высотина

Появился уточненный прогноз погоды на День Победы 9 мая в Томске. В этот день ожидается переменная облачность, дождь и +17 градусов, сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

В ночь с 8 на 9 мая в Томске осадков не ожидается, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть западный 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+12 °С, днем во вторник потеплеет до +15…+17 °С.

По области местами небольшой дождь, ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы 15-19 м/с, днем – до 16 м/с. В ночь с 8 на 9 мая в регионе ожидается до +7…+12 °С, местами +1…+6 °С, днем до +12…+17 °С, местами +6…+11 °С.