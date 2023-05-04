Отопительный сезон в Томске завершится 10 мая

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В Томске 10 мая планируется завершить отопительный сезон. Как сообщили в администрации города, для отключения отопления в домах необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура была +8.

И.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров отметил, что на данный момент в городе было всего два дня с такой среднесуточной температурой. Если теплая погода сохранится, то 10 мая отопительный сезон завершится.

В мэрии также добавили, что отключение отопления будет поэтапным. Сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, а позже по мере снижения нагрузки оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Данная система позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома горожан.