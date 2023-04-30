Май в Томске начнется не с теплой погоды

Фото: Ксения Высотина

В Томске первая декада мая не будет теплой, как обычно. Максимальная температура воздуха достигнет до +13 градусов, сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, среднедекадная температура в первой декаде мая ожидается в районе нормы – около или ниже нормы на один градус. Уточняется, что ночью будет от -1...-3 градусов, а днем от +4 до +7 градусов. После 5 мая будет небольшое потепление и максимально столбики термометра прогреются до +13 градусов. Также специалисты отмечают, что в некоторые дни будут осадки.

По Томской области ожидается до -5 градусов ночью и до +9...15 днем.

А вот ко второй декаде мая начнется значительное потепление. В отдельные дни синоптики обещают до +22 градусов.