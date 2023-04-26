Ледоход на Томи достиг Лагерного сада и речного порта

Ледоход на Томи дошел до Томска. Фото: Алёна Мищенко

Ледоход на Томи дошел до Томска. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, на данный момент ледоход наблюдается в Лагерном саду и речном порту.

В среду, 26 апреля, из-за теплой погоды началось активное продвижение ледовых масс.

По информации МЧС, лед начал двигаться в районе Лагерного сада. Также подвижки были замечены около речного порта.

Напомним, ледоход на реке Томь начался в Томской области 24 апреля. Голова ледохода наблюдалась в районе села Батурино Томского района. Во вторник, 25 апреля, специалисты фиксировали небольшие заторы выше протоки Светлой, а также в районе Басандайского острова.