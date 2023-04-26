"Поражает глаза": томичам рассказали о новом виде коронавируса

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Стоило ковиду пойти на спад, как вновь учеными был выявлен новый подвид инфекции. Андрей Поздняков, врач инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» рассказал журналисту "КП-Томск" о новом субштамме «Арктур».

"Субштамм «Арктур» был впервые выявлен и описан в Индии. Медики определили его, как обычное респираторное заболевание с нетяжелым течением. Позже, при распространении данного субштамма в европейских странах к симптомам добавилось поражение слизистой глаз в виде конъюнктивита. Увеличение тяжести течения заболевания при этом не было зафиксировано, хотя в Индии этот вирус циркулирует с начала года", - рассказал специалист.

На территориях, где субштамм уже распространился, специалисты не отмечают увеличения частоты госпитализаций и тяжелых случаев. Поэтому врачи заявляют, что к очередной мутации коронавируса нужно относиться спокойно — это естественное поведение вируса в целях выживания. Патогенность для вируса – не необходимость и поэтому усиление этой самой патогенности маловероятно.

"Думаю, в будущем, нас ждет еще много субвариантов, которые в итоге будут интересовать только вирусологов, а не широкие массы людей. На 100% нельзя исключить вариант, что появится какой-то опасный патогенный штамм, но это достаточно маловероятно", - уточняет Поздняков.

В Роспотребнадзоре Томской области также дали ответ для журналиста "КП-Томск". По словам специалистов, на данный момент в регионе нет случаев заражения субштаммом «Арктур».

Руководитель Роспотребнадзора во время рабочей поездки в Саратов выяснил, что российские тесты на COVID-19 выявляют новый штамм так же, как и предыдущие подварианты вируса.