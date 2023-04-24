Голова ледохода на Томи дойдет до Томской области в ближайшие дни

Ледоход на Томи начнется в Томской области 26 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ледоход на реке Томь 23 апреля пошел в селе Поломошное Кемеровской области. В Томской области ледоход должен начаться в ближайшие дни, сообщили журналисту «КП-Томск» в кемеровском гидрометцентре.

Напомним, ледоход на реке Томь в Томской области ожидали еще 14 апреля, однако пришедшее в регион похолодание внесло свои коррективы. В Томской области замечали частичные подвижки льда возле сел Тахтамышево и Ярское. На Оби в Томской области ледоход начался 19 апреля.

«Сегодня лед пошел в селе Поломошное, позже дойдет до Юрги и дальше до Томской области», – сообщили в кемеровском гидрометцентре.

Кемеровский синоптик не уточнила, когда голова ледохода достигнет границ с Томской областью. Все будет зависеть от погоды и характеристик реки.

Как уточнили журналисту «КП-Томск» в томском гидрометцентре, лед на Томи на границах с Томской области ожидается 26 апреля.