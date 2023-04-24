Тело пожилого мужчины нашли при тушении пожара в жилом доме в Колпашевском районе

В селе Тогур Колпашевского района Томской области 23 апреля загорелся жилой дом. При тушении пожара было обнаружено тело 73-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Томской области, 23 апреля при тушении пожара в жилом доме в селе Тогур пожарные обнаружили тело мужчины 1949 года рождения.

В этом доме пенсионер проживал с супругой 1945 года рождения. Женщина доставлена в больницу признаками отравления угарным газом.

Следователи Колпашевского района проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара.