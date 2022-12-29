«Собаку рвало пластиком и мусором»: истощенная овчарка пролежала сутки у трассы под Томском

Жительница Томской области спасла слепую овчарку, которую выкинули на трассу в мороз. Фото предоставлено героем публикации

Мимо свернувшейся комочком замерзающей овчарки сутки проезжали машины. Собака лежала на обочине трассы в районе села Ярское Томской области. О жуткой истории выброшенного слепого пса рассказала жительница Зонального Ольга Орехова.

«У меня оборвалось сердце, когда я увидела фото этого полуживого животного. Представляете, из всех проезжавших по трассе лишь одна только девушка сфотографировала Мухтара и выложила в сеть. Я случайно увидела это фото в первом часу ночи, бросила все и начала искать в интернете автоволонтера. Отозвался добрый человек, который прямо рождественской ночью отвез меня туда на трассу», - вспоминает Ольга.

Бывшие хозяева не отозвались на объявление. Фото предоставлено героем публикации

Подойдя к собаке, девушка поняла, что животное полностью дезориентировано – овчарка оказалась слепой. Ольга забрала сильно истощенного пса в свой мини-приют. В качестве волонтера девушка ухаживает за крупными собаками на своей частной территории.

«Все было сложно, только начали набирать вес, проявился гастрит. Собаку рвало пластиком и мусором, какими-то пакетиками, но обошлось без операции. Когда привела Мухтара в клинику, посадила на поводок, он побежал и врезался в сугроб. Выяснилось, что у него отслоение сетчатки, он видит только очертания вдалеке. Случай такой сложный, хотя пес довольно молодой – года три-четыре всего», - поделилась Ольга.

Слепого Мухтара долго приучали к поводу. Фото предоставлено героем публикации

Волонтер рассказала, что собаку явно вывезли и выбросили на трассе. Бывших хозяев найти не удалось, на объявления никто не отозвался.

«Когда мы посадили Мухтара на цепь у нас во дворе, стало ясно, что ему в таких условиях комфортно. Он сразу почувствовал длину своей цепи и хорошо ориентировался. Видно, что раньше пес жил именно на цепи», - говорит девушка.

Мухтар оказался замечательным другом – ладит с другими собаками и кошками. Даже в период передержки, когда пес еще не набрал вес, он делился своей едой с другими питомцами приюта.

Спасенный пес подружился с другими животными приюта. Фото предоставлено героем публикации

Из объявлений, которые Ольга разместила в пабликах, о тяжелой судьбе Мухтара узнала томская семья. Люди приехали познакомиться с ним и признались, что пес их очаровал.

«Приехали быстро – примерно через неделю после того, как я нашла Мухтара. Но забрали они его не сразу, потому что он был совсем не адаптирован. Приезжали, выводили на прогулки, слепого и без навыков воспитания очень сложно было выгуливать на поводке. Работали с кинологами. И еще большую работу провели новые хозяева – Мухтара, который всю жизнь жил на цепи, приучали жить в квартире. И, конечно, всё получилось!», - говорит Ольга.

Овчарка, жившая на цепи, переехала в квартиру. Фото предоставлено героем публикации

Томичи продолжают поддерживать здоровье питомца. Чтобы овчарка до конца не ослепла, ей приходится регулярно ставить уколы. В целом, Мухтара удалось практически полностью социализировать, он привык к новой семье, новым условиям жизни и, главное, к искренней доброте и заботе.

Третий Новый год Мухтар встречает в новой семье. Фото предоставлено героем публикации

Волонтер считает, что в рождественскую ночь 2020 года в жизни Мухтара произошло настоящее чудо. Только по счастливой случайности неизвестная девушка сфотографировала Мухтара, а Ольга увидела снимок в сети и успела спасти пса.

«Еще бы немного, и он погиб бы от мороза и голода, это точно. Он был в таком жутком состоянии. Мечтаю, чтоб люди не проходили мимо выкинутых животных. Если не могут забрать, то чтоб хотя бы покормили, ведь в такой ситуации для замерзающей больной собаки - это единственный шанс выжить», - сказала Ольга.