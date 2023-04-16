«Потеплеет на выходных»: стала известна погода в Томске на предстоящую неделю

В Томске потеплеет после 20 апреля. Фото: Зырянов Густаво

В Томске в начале недели сохранится холодная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега. Потепление до +9 градусов ожидается только к концу недели, следует с сайта GISMETEO.

В Томске в понедельник, 17 апреля, будет пасмурно, возможен небольшой мокрый снег, днем ожидается до -2 градусов, ночью до -11 градусов. Также возможны порывы ветра до 12 м/с.

Во вторник днем похолодает до -7 градусов, также пройдет снег, ночью прогнозируется морозная погода до -16 градусов.

В среду осадков не ожидается, температура воздуха днем составит -1 градус, ночью -15 градусов.

Теплеть в областном центре начнет с четверга. 20 апреля будет пасмурно, но без осадков, воздух днем прогреется до +2 градусов, ночью температура опустится до - 7 градусов.

В пятницу, 21 апреля, выйдет солнце. Днем потеплеет до +7 градусов, ночью ожидается -4 градуса.

На выходных томичей ожидает теплая погода до +9 градусов. Осадков в субботу и воскресенье не ожидается.