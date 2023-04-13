"Подожгли для застройки?": представители томского ОНФ рассказали о череде возгораний на Гоголя

На месте сгоревших развалин появится детский садик. Фото: Алёна Мищенко

Один за другим сгорели аварийные дома в Томске на улице Гоголя. Разница пожаров была всего в несколько недель. Несмотря на то, что аварийные дома были расселены, сносить их не торопились. Журналист "КП-Томск" решил разобраться в этой истории и пообщался с представителями администрации города и с ОНФ.

"Здания были признаны аварийными, расселены и законсервированы для ожидания дальнейшего демонтажа", - ответила мэрия спустя несколько дней.

Как оказалось, дома на Гоголя были признаны аварийными и подлежали сносу еще в 2014-2015 годах. Позже старые деревяшки были законсервированы и ждали своего часа.

Фото: Алёна Мищенко

"Поскольку бюджет ограничен, то снос производится в порядке очередности", - уточнили в мэрии.

По словам эксперта Народного фронта, данный район является достаточно привлекательным для строительства, ведь согласно градостроительному регламенту Томска, эта зона предназначена для высокоплотной застройки многоэтажными жилыми домами. Здесь возможно строительство и торговых центров.

"Расположенные здесь ветхие «деревяшки», одно-, двухэтажные дома, подчас напоминающие бараки, выбиваются из предполагаемой картины территориального планирования. В общем, есть все основания подозревать, что поджигают дома и постройки не просто так. Кто-то, видимо, присмотрел эту территорию для застройки", - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Томской области Константин Юденко.

Эксперт Народного фронта, юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин затронул ситуацию с правовой неопределенностью с земельными участками, которая сложилась в администрации Томска. Согласно постановлению правительства России №491 от 13 августа 2006 г. мэрия Томска еще до 1 июля 2007 г. должна была сформировать земельные участки, определить их границы и собственников. Но этого не произошло до сих пор.

«Муниципалитет не соблюдает свои обязанности по формированию земельных участков, ссылаясь на то, что у них не сформированы квартальные земельные участки. В результате земля под большей частью сгоревших домов или никому не принадлежит, или принадлежит муниципалитету», – отметил Владимир Фурсин.

Однако после того, как несчастные аварийки на Гоголя стали самыми обсуждаемыми в городе. В мэрии рассказали про их судьбу спустя несколько лет после консервации.

"По информации администрации Советского района Томска, дома по ул. Гоголя, 36/1, 36/2, 36/3 и Красноармейской, 43/1, 43/2 будут снесены в ближайшее время. Такое решение приняли на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", - рассказали представители администрации.

Теперь на месте сгоревших заброшек построят детский садик. По словам мэрии, это именно то, что просили томичи.