"Тепла не будет": стала известна погода в Томске на предстоящую неделю

Фото: Ксения Высотина

Апрель не радует жителей Томска теплом. Также и предстоящая неделя не отличиться, синоптики обещают максимум +4 градуса днем. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

Начало недели уже показало себя. Утренний снег и +2 градуса днем. В ночь на вторник, 11 апреля, ожидается -4 градуса. А вот днем прогнозируется до +2...3 градуса тепла. Возможны осадки в виде снега и дождя.

К середине недели в Томске потеплеет всего лишь на один градус. Ночью ожидается 0...-7, а днем будет +3...4 градуса. Также в Томске пройдет дождь со снегом.

К концу недели температура начнет падать, а в выходные и вовсе не будет плюсовой температуры. Ночью будет -7...-14 градусов, а днем - от -1 до -5 градусов.