В Томске самой популярной профессией стала водитель автомобиля

Почти тысяча жителей получили новую профессию или повысили квалификацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске и Томском районе самой востребованной профессией по запросу работодателей в 2022 году стала водитель автомобиля, рассказала корреспонденту «КП-Томск» заместитель директора Кадрового центра «Работа России», подводя предварительные итоги работы организации в этом году.

В центре рассказали, что по состоянию на 22 декабря 2022 года самыми востребованными рабочими профессиям остаются водители автомобиля и автобуса, охранник, продавец, бетонщик, повар, электромонтажник и плотник.

Самыми востребованными рабочими профессиям остаются водители автомобиля и автобуса Фото: Иван Макеев

Среди вакансий, где необходимы люди со средне-специальным или высшим образованием, чаще всего ищут инженеров, медицинских сестер, воспитателей, водителей скорой, логистов, фельдшеров, программистов и учителей, рассказала Людмила Дмитриева.

У людей также есть возможность повысить квалификацию или получить новую профессию в рамках региональной программы «Содействие занятости населения» и национального проекта «Демография».

Программа «Содействие занятости населения» направлена на людей, которые официально признаны безработными и состоят на учете в Кадровом центре. В случае, если у человека не получается трудоустроиться, то ему дается возможность повысить квалификацию или получить новую профессию.

Для прохождения обучения в рамках национального проекта «Демография» не обязательно быть безработным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для прохождения обучения в рамках национального проекта «Демография» не обязательно быть безработным, сообщила заместитель директора, важно соответствовать списку категорий. Например, обучиться могут граждане старше 50 лет, предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и не только.

В Томске и Томском районе по направлению Кадрового центра в 2022 году обучение прошли 850 человек. 246 из них стали самозанятыми. В топе по обучению программы по подготовке бухгалтеров, педагогов дошкольного образования, кладовщиков, специалистов по кадровому администрированию, документоведению и архивоведению. Специалист по работе на маркетплейсах, графический дизайнер и программист 1С также популярны среди жителей. Большая часть людей, которые закончили обучение, нашли работу по новой специальности.