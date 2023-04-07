«Бьются об окна»: орнитолог ТГУ объяснил причину массовой гибели свиристелей в Томске

В Томске массово погибли свиристели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Томска заметили массовую гибель свиристелей в Академгородке. Мертвые птицы лежали под стенами дома. Причину гибели пернатых объяснил журналисту «КП-Томск» зоолог и орнитолог, представитель томского отделения союза охраны птиц России и зоологического музея ТГУ Сергей Гашков.

В пятницу, 7 апреля, жители Томска в социальных сетях сообщили о массовой гибели свиристелей в Академгородке. По словам очевидцев, восемь мертвых птиц лежали вдоль стены жилого дома.

Фото: телеграм-канал "Я из Томска"

По словам эксперта, с наступлением весны птицы залетают в город в поисках еды. Как правило, под стенами жилых домов растет рябина, калина или боярышник.

«Птицы, кормясь этими ягодами, иногда путают в отражении оконного стекла направление, куда им улететь на соседнее дерево. От этого они просто бьются об стекла. В связи с этим птицы трагически погибают из-за того, что принимают неправильное направление полета», – пояснил Гашков.

Также он отметил, что осенью во время миграции от этой проблемы страдает в основном птица московка. Данный вид имеет большую размерность, высокую скорость полета и силу удара. В таком сочетании, ударившись об окно, большинство этих птиц погибают. Происходит это из-за кровоизлияния, ушибов и так далее.

«Гаички, поползни и синицы меньше бьются об окна, а свиристель как раз попадает в ту же размерно-весовую скоростную категорию и также страдает. Происходит это достаточно часто и люди сталкиваются с такими ситуациями, когда могут примечать целую группу погибших птиц», – говорит орнитолог.

Гашков исключает гибель свиристелей из-за забродивших ягод после весны. Отравиться от этого они не могут.

«Все это невозможно по самым разным причинам. Это какая-то ничем не обоснованная придумка, которую люди подхватили и обсуждают в обществе. Такого не может быть», – заключил зоолог и орнитолог ТГУ.

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