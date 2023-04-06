«Стоит жуткий запах»: жительница Томска поселила в своей квартире 25 кошек

Фото: Качановская Наталья / "АиФ-Томск"

В Томске у жительницы одной из квартир на проспекте Кирова проживают 25 кошек. Наталья подбирает бродячих животных на улице и не занимается их пристроем. Журналисты портала «АиФ-Томск» побывали в гостях у томички и посмотрели, в каких условиях она проживает.

Наталья рассказала, что в ее квартире проживает 25 кошек. Все они подобраны с улицы. Женщина считает, что многих из них спасла от смерти, также она постоянно возит их по врачам.

«Когда мы заходим в квартиру, хозяйка кошек Наталья просит нас сразу не снимать все происходящее. Думать о чем-то кроме запаха и ужаса вокруг сложно. Обои ободраны, от паркета остались только фрагменты. Все вокруг создает ощущение липкости, грязи и болезней. Даже ботинки липнут к полу», - делится эмоциями журналист.

Фото: Качановская Наталья / "АиФ-Томск"

Саму Наталью не особо волнует сильный запах в квартире. По ее мнению, вонь стоит из-за того, что в доме не убрано.

В коридоре можно увидеть картонные ободранные коробки и экскременты животных. А многие коты имеют болезненный вид. В одной из комнат скопление хлама, старой мебели и пустых бутылок. Коши и коты находятся во всех комнатах.

Наталья не отдает кошек и не занимается пристроем, как это делает большинство волонтеров.

«Если бы действительно такой человек нашелся, я бы отдала. Но очень трудно пристроить кошек, они никому не нужны», - говорит Наталья.

Избавиться от запаха, который стоит в квартире, сложно даже на улице. Многие соседи не стали открывать двери журналистам, однако им удалось пообщаться с одной из пенсионерок, которая живет напротив домашнего приюта.

Она рассказала, что страдает от неприятного запаха и постоянно проветривает подъезд, но это не помогает. Меры для решения проблемы не принимаются. Женщина уверена, что соседи уже смирились с таким положением.