«Головная боль и отек»: томич рассказал о побочных эффектах после назальной вакцины

У томичей были выявлены абсолютно разные симптомы. Фото: Густаво Зырянов

С 18 ноября в Томской области появилась назальная вакцина от COVID-19. Больше месяца томичи могут вакцинироваться спреем в мобильных пунктах. «КП-Томск» узнала у жителей города, с какими побочными эффектами они столкнулись после обновленного введения препората от COVID-19.

«Весь день болела голова и был отек»

Житель Томска Юрий поставил назальную вакцину в начале декабря. У мужчины пришел срок, когда нужно было повторно вакцинироваться, и он принял решение сделать это с новым спреем.

«Сам процесс был не очень приятным. Как будто тебе со всей силы долго брызгают водой в нос. Запаха у вакцины я никакого не почувствовал и в первый час симптомов тоже никаких не было. Единственное, был дискомфорт в носу», - рассказал томич.

Фото: Густаво Зырянов

Спустя несколько часов у Юрия заболела голова. Мужчина сразу понял, что это связано с вакциной и уехал с работы домой. К вечеру у томича началось недомогание. Неприятное болезненное чувство продлилось до утра.

«Если головную боль можно было сбить таблетками, то недомогание и отек не спадали. Чувствовал себя, как при ОРВИ, только без температуры», - сказал Юрий.

Такие симптомы у томича держались около 3-х дней. Позже головная боль и недомогание прошли, но неприятное свербение в носу продолжалось еще какое-то время.

«Ничего не почувствовала»

Буквально на днях назальную вакцину опробовала еще одна жительница Томска. Мария рассказала журналисту, что в процессе вакцинации и после нее абсолютно ничего не чувствовала.

Фото: Густаво Зырянов

«Когда приехала в больницу, было немного волнительно, потому что я никогда не ставила вакцины таким путем. Оказалось, что это совершенно не больно и абсолютно ничем не пахнет», - поделилась томичка с журналистом.

После вакцинации Мария также ощущала свербение в носу, но оно быстро прошло. Из перечисленных Юрием симптомов у девушки ничего не проявилось.

Напомним, что в назальной вакцине используется препарат «Спутник V». Метод введения вакцины через нос рекомендуют для повторной вакцинации взрослых людей до 60 лет. Компоненты вакцины концентрируются на создании местного иммунитета на слизистой носа и помогают бороться с вирусом уже тогда, когда он только проникает в организм.

Врачи также подчеркивают, что назальная вакцина впрыскивается пациенту на вдохе при помощи дозирующего устройства. После процедуры нельзя принимать пищу и жидкость и курить в течение двух часов, а также воздерживаться от чихания.