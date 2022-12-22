В поисках лучшей жизни: томичи все чаще уезжают из города из-за отсутствия вариантов покупки жилья

Готовность к переезду не единственная актуальная проблема для жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Томска в другие города России стремятся переехать все больше людей. Неутешительную статистику подтверждают исследования финансового университета при правительстве РФ и Томскстата. Эта тенденция имеет множество причин: от неудовлетворенности качеством жизни до низкого количества доступных предложений на рынке недвижимости.

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Стремление в цифрах

Основной проблемой для Томска в 2022 году стала готовность жителей к миграции в другой город в поисках лучшей жизни, следует из исследования финансового университета при правительстве РФ. В рамках мониторинга были выявлены города с самым высоким качеством жизни в России. Томск не занял лидирующих позиций в рейтинге, хотя является крупным научным, образовательным и инновационным центром.

Свою готовность отправиться в другие регионы в поисках лучших условий люди воплощают в жизнь. Как сообщает Томскстат, за январь-сентябрь 2022 года в Томскую область прибыли 23 643 человека, а уехали 31 098 человек. За счет миграционного оттока население региона уменьшилось на 7455 человек.

Это рекордное количество людей, которые выехали из региона за последние 4 года. Прирост населения был зафиксирован в 2019 и 2021 годах, но цифры неутешительные – 1740 и 2344 человека соответственно.

Готовность к переезду не единственная актуальная проблема для жителей. Специалисты отметили обеспокоенность уровнем жизни, качеством экологической среды, конфликтностью общественных отношений, условиями для ведения бизнеса, состоянием дорожного хозяйства и не только.

Фото: предоставлено автором

Вопрос квадратов

В 2022 году снизились и темпы сдачи жилья, что тоже влияет на желание людей обосноваться в областном центре. По состоянию на 1 декабря 2022 года в Томской области введено в эксплуатацию 322,4 тыс. кв. метров жилья, что почти на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказал председатель Правления Томского регионального отделения Российского общества оценщиков Дмитрий Хлопцов на круглом столе, посвященном предварительным итогам ипотеки в 2022 году, на темпы строительства жилья могли повлиять несколько факторов: изменения в сфере законодательства, удорожание строительства и стройматериалов, а также увеличение доли индивидуального жилищного строительства. 78,7% от всего введённого жилья в Томской области выпало на долю ИЖС.

По словам Хлопцова, в 2020 и 2021 году пришлись колоссальные объемы выдачи льготной ипотеки, но ощутимого прироста массового строительства на этот спрос не произошло.

Предложение не рождается

Желание приобрести жилплощадь у томичей есть. Как сообщили в томском отделении «Сбера», в 2020 и 2021 годах банком в сумме по программам господдержки было выдано 2619 кредитов. В 2022 это число достигло 1259 кредитов и составило 29% от общей выдачи ипотек банком.

На вопрос о том, были ли такие случаи, когда люди покупали жилье в других регионах из-за нехватки предложений в Томске, в Сбербанке отвечают, что утверждать данный факт сложно.

«То, что жители Томска приобретают строящуюся недвижимость в европейской части страны — это факт, тому не мало подтверждений в виде выдаваемых банком ипотек на стройки иных регионов», — комментирует ситуацию заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк Варвара Игнатович.

Думать на перспективу

Сложившаяся ситуация не добавляет оптимизма и нуждается в решительных действиях. Аналитик рынка недвижимости Борис Черников считает, что проблема с доступностью жилья стоит остро и вызвана рядом факторов.

«Обусловлена она разнонаправленными тенденциями, которые бьют по покупателю с двух сторон: с одной, в последние два года активно растут цены на жилье, из-за сбоев в цепочках поставок и роста себестоимости, с другой стороны, снижаются реально располагаемые доходы населения (в III квартале упали на 3,4%). Получается, что и цены растут, и денег становится меньше», - рассказал эксперт.

Предложение на рынке сместилось в сторону более дорогого жилья, объяснил Черников. В 2022 году появилось несколько таких проектов и одновременном снизилось число доступных вариантов в микрорайонах индустриального домостроения с развитой инфраструктурой. Эти факторы ставят задачу по обеспечению доступности жилья в Томске в разряд приоритетных.

Фото: предоставлено автором

Улучшить ситуацию на рынке недвижимости может Супервосток. 17 многоэтажек высотой от 10 до 17 этажей смогут закрыть потребность в жилье для 5,2 тысячи жителей. Там уже строится новая школа, есть места в детских садах и планируют поликлинику. Вдобавок, в проекте заложены помещения для работы и бизнеса.

Играют роль и государственные программы поддержки. Льготная и семейная ипотеки стали, можно сказать, единственными способами приобрести жилплощадь на первичном рынке. О продлении первой недавно заявил Владимир Путин. Она будет действовать до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% (сейчас 7%). Семейную же ипотеку под 6% распространят на семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.

Больше вариантов доступного и добротного жилья на первичном рынке может изменить ситуацию в лучшую сторону, ведь этот фактор обязательный индикатор качества жизни, который необходим для расчета все сводных индексов и рейтингов привлекательных городов, но проблему нужно решать в комплексе, пояснил аналитик.

«Должны быть развиты и другие факторы, отвечающие за привлекательность для жизни, такие как доступность товаров, безопасность жизни, уровень образования и здравоохранения, культурная и экологическая привлекательность, а также эффективность городской инфраструктуры», - уточнил Черников.

Привлекать нужно и будущих выпускников томских вузов. Средний по численности и деловой активности Томск не в состоянии переварить такое количество высококвалифицированных кадров. Мотивировать их трудиться в областном центре могут помочь рост деловой активности, рабочие места и возможность купить себе собственную квартиру по приемлемой цене.