В Томске в 2023 году отремонтируют семь участков дорог общей площадью 153 тысяч кв. м

Полный список дорог, которые обещают починить в Томске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Томске продолжат ремонтировать дороги. В этот раз в городе будут проводиться работы на семи участках, сообщили редакции "КП-Томск" в администрации города.

"В Томске в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать семь участков дорог общей площадью 153 тыс. кв. м", - рассказал представитель мэрии.

На все работы будет предусмотрено почти 900 млн рублей, из них более 300 млн из городского бюджета, оставшаяся часть из областного.

Где обещают починить дороги в 2023 году?

Комплексный ремонт дорожного полотна планируется провести на участках улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, участков улиц Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а, Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, Киевской от пр. Фрунзе до ул. Сибирской, а также участок трассы Томск – Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 километра.

А дороги 2 и 3 категории?

В основной список попали ул. Каспийская, пер. Дербышевский, ул. П. Осипенко, пер. Светлый от пр. Мира до ул. Б. Подгорной и пер. Урожайный. Эти дороги специальная комиссия определила, как наиболее нуждающиеся в ремонте, также по этим участкам было множество обращений от городских депутатов и томичей.