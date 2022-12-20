Жителям Томска назвали места для катания на сноуборде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Томска и окрестностей доступны три горнолыжные базы с прокатом сноуборда, рассказали в мэрии города изданию «КП-Томск».

В городской черте спуститься по склону можно на лыжной базе «Черемушки» по адресу Иркутский тракт, 105, подведомственной городскому департаменту образования. На базе есть две лыжные трассы и сноупарк. База открыта ежедневно с 10 до 22 часов, прокат работает в будние дни с 17 до 21 часа, в выходные — с 10 до 21, понедельник — выходной.

Спортивно-развлекательный комплекс «АкадемПарк» на Королева, 11 в томском Академгородке по будням открыт с 11 до 22 часов, по выходным — с 10 до 22, выдача инвентаря прекращается в 21 час. Прокат сноуборда — 350 рублей в час.

В Томском районе, недалеко от села Коларово, расположен горнолыжный парк «Эдельвейс». Парк работает в среду, четверг и пятницу с 17 до 21 часа, по выходным и праздничным дням — с 10 до 21. Стоимость проката сноуборда — 200 рублей за час, отдельно оплачиваются ботинки и защитная экипировка.

Отметим, что при катании на сноуборде, особенно во время сильных морозов, важно правильно подобрать одежду и защищать лицо от ветра. При слишком низких температурах горнолыжные базы прекращают работу — например, на сайте «Эдельвейса» указано, что парк не работает при температуре ниже -24 градусов и порывах ветра от 12 м/с.