"Узнал о моем диагнозе и ушел": томичка потеряла мужа, когда узнала, что у нее ВИЧ

Несколько лет назад Ирина узнала о положительном тесте на ВИЧ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот уже 4 года жительница Томска Ирина живет с двумя детьми одна. 38-летняя женщина воспитывает сына и дочку, а также проходит терапию. Несколько лет назад Ирина узнала о положительном тесте на ВИЧ, после чего от нее ушел муж. Томичка рассказала подробности истории журналисту "КП-Томск".

Заразилась на работе

После колледжа Ирина решила посвятить свою жизнь медицине. Томичка отучилась по специальности "сестринское дело" и пошла работать операционной сестрой.

"Когда я шла туда работать, я знала, что это большой риск. Мы работали с разным контингентом. На операционном столе часто лежали пациенты с ВИЧ+", - рассказывает Ирина.

О своем положительном тесте женщина узнала, когда планово сдавала анализы. Томичке позвонили из больницы и попросили повторно прийти в медучреждение для того, чтобы еще раз сдать кровь.

"После второго раза меня вновь вызвали в больницу. Я уже понимала, зачем. Я испытывала странное чувство, с одной стороны страх, с другой - как будто была готова к этому", - добавила женщина.

Ирина вела здоровый образ жизни. На тот момент она уже 5 лет жила с единственным мужем. Поэтому, по предположению томички, инфекцией она заразилась на работе.

"Бывали случаи, когда плохо обрабатывали инструменты после пациента. Я прошла за свою жизнь столько операций, что уже и не помню, в каком именно момент могло это произойти", - уточнила женщина.

Муж подумал, что изменила

После того, как Ирина узнала о своем диагнозе, она приехала домой. Женщина не осмелилась в этот же день признаться мужу.

"У меня было очень смешенное состояние. Я просто была потеряна и не могла рассказать ему, но он сам догадался, что со мной что-то не так",- поделилась томичка.

Когда Ирина рассказала мужу о том, что врачи нашли у нее ВИЧ, он не стал успокаивать свою жену. Мужчина, наоборот, устроил скандал.

"Он обвинил меня в измене. Ну это было очевидно, как я еще могла, по его мнению, заразиться. Человек даже не подумал о том, что я работаю в операционной, где на столе может лежать кто угодно", - сказала Ирина.

Муж томички так и не смог поверить ей. Через неделю он уехал от Ирины и оставил ее с двумя детьми.

"Мы официально развелись, он платит алименты, но с детьми не видится, иногда только звонит им", - добавила женщина.

Дети Ирины тоже знают о диагнозе своей мамы. Томичка сама рассказала о болезни и о том, как она передается.

Продолжаю жить счастливой жизнью

После того, как муж Ирины оставил ее одну с детьми, она не ушла в депрессию. Женщина продолжила воспитывать сына и дочку самостоятельно. Также томичка ушла с должности операционной сестры и сейчас работает на себя.

"Я перешиваю одежду на заказ и занимаюсь воспитанием своих деток. Мои родители мне стараются помогать, за что я им очень сильно благодарна", - рассказала Ирина.

Томичка не планирует в ближайшее время выходить замуж. По словам Ирины, она сможет прожить счастливую жизнь и без мужа.