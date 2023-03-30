«Переписывалась с неизвестным»: что известно о пропаже 13-летней девочки в томском селе

Ксения Чибилькаева. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

В томском селе Дзержинское в ночь на 29 марта пропала 13-летняя Ксения Чибилькаева. Девочка ушла из дома без верхней одежды и не вернулась. Поиски продолжаются до сих пор. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Что известно об исчезновении подростка на данный момент – рассказываем в материале «КП-Томск».

Ушла из дома без верхней одежды

Об исчезновении 13-летней Ксении Чибилькаевой стало известно 29 марта. Девочка вышла из дома приблизительно с 2 до 5 ночи по улице Заводской в селе Дзержинское Томской области в одной футболке, штанах и кроссовках. Ростом несовершеннолетняя 163 см, глаза голубые, имеет плотное телосложение и длинные темно-каштановые волосы.

Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Заявка на поиск Ксении поступила около 8 утра 29 марта. В село Дзержинское на поиски выехала полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В 13 часов был сформирован поисковый штаб, стали собираться добровольцы и местные жители.

Уже в 16 часов в селе работало более 60 человек. В поисках подростка принимали участие сотрудники полиции, следственного комитета, подразделения по делам несовершеннолетних, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», местные жители и родные Ксении.

Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Томичи расклеивали ориентировки, опрашивали население, искали камеры видео наблюдения и просматривали записи. Задачи выполнялись не только в селе Дзержинское, поисковики отряда приступили к работе также и в Томске.

Поиск Ксении продолжались целый день, но безрезультатно. Местные жители принимали активное участие, получали задачи по оклейке ориентировками и осмотру районов поиска.

Переписывалась с неизвестным в мессенджере

Около 8 часов вечера следственный комитет Томска возбудил уголовное дело об убийстве по факту безызвестного исчезновения 13-летней Ксении.

Следователи установили, что перед тем, как уйти из дома, девочка переписывалась с неизвестным лицом в мессенджере.

«Установлено, что в ночь на 29 марта 2023 года Чибилькаева Ксения Владимировна, 23.10.2009 г.р., проживающая с родителями в селе Дзержинское в городе Томске, ушла из дома и до настоящего времени её место нахождения не установлено. Перед исчезновением девочка вела переписку с неустановленным следствием лицом в одном из мессенджеров в сети «Интернет». Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней свидетельствуют о возможном совершении в отношении нее преступления», – говорится в сообщении СК.

Следователи вместе с полицией и неравнодушными томичами работали на месте происшествия.

Девочку искали более 100 человек

К 9 часам вечера на поиски пропавшей девочки в селе Дзержинское вышло уже 143 человека. Позже волонтеры открыли второй штаб по поиску в Томске на улице Косарева, 23. Неравнодушных томичей стало уже 150.

Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

В настоящее время волонтеры объявили ночной перерыв, сегодня, 30 марта, поиски продолжатся. Неравнодушные томичи, которые хотят присоединиться к поиску, могут обратиться к волонтерам «ЛизаАлерт».

Если вам известно, где может находиться Ксения, сообщите об этом по круглосуточному телефону поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или по номеру 112.