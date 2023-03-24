«Мисс ВК-2»: в Томской воспитательной колонии для несовершеннолетних девушек прошел конкурс красоты

Фото: Ксения Высотина

Около 20 лет в Томской воспитательной колонии №2 ежегодно весной проходит конкурс красоты. Несколько конкурсанток боролись за титул «Мисс ВК-2». Журналист «КП-Томск» побывал на мероприятии и сделал фоторепортаж.

Фото: Ксения Высотина

Уточним, что Томская воспитательная колония № 2 УФСИН России по Томской области преобразована в 1965 году из смешанной колонии "Коммунар", в которую входили: Трудовая колония №1 для мужчин, №2 для мальчиков и №3 для девочек.

В колонии содержатся осужденные девушки в возрасте от 14 до 18 лет из 32 субъектов РФ. По словам начальника Томской ВК-2 Сергея Носовца, в основном, в колонии находятся девушки, которые осуждены за распространение наркотиков.

Фото: Ксения Высотина

К ежегодному конкурсу красоты осужденные девушки готовятся 3 месяца. Сценарий, костюмы и прически конкурсантки делают совместно с воспитателями.

Как отметил начальник ВК-2, этот конкурс для девушек очень важен.

«Осужденные девочки готовят номера, совмещая с учебой и с работой. Они подходят к этому очень серьезно и понимают, что это важно для них», - рассказывает руководитель.

Начальник учреждения добавил, что к конкурсу допускаются далеко не все. На титул «Мисс ВК-2» может претендовать только та девушка, которая имеет положительные характеристики.

«Однажды была такая история, девушка участвовала в конкурсе и заняла второе место. После она планировала подать ходатайство на условно-досрочное освобождение, но решила остаться, чтобы в следующем году вновь побороться за место «Мисс ВК-2» и по итогу выиграла», - поделился начальник ВК.

Фото: Ксения Высотина

Стоит отметить, что каждый год девушки делают разную программу. В этом году осужденные подготовили целое театральное представление. Конкурсантки рассказали историю французского короля и его возлюбленных. Все представление длилось около 1,5 часа с сопровождением поэтических монологов и танцев.

Фото: Ксения Высотина

Как на настоящем конкурсе красоты номинантов оценивало жюри. В их рядах были: члены Попечительского совета Томской ВК-2, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, директор и представители благотворительного фонда «Рука помощи» г. Москва и др.

Фото: Ксения Высотина

В зрительном зале девушек поддерживали воспитатели, учителя и сотрудники других колоний. Также к трем осужденным приехали родители.

После продолжительного концерта жюри все же выбрали победительницу конкурса. 18-летняя девушка забрала титул «Мисс ВК-2».

«Я готовилась где-то 3 месяца к конкурсу. В прошлом году я участвовала просто в подтанцовке, а в этом решила участвовать как номинантка. Честно, я даже не ожидала, что выиграю», - рассказала осужденная.

Девушка также отметила, что раньше, еще до осуждения, она занималась русскими народными танцами около 10 лет.

Помимо призов от спонсоров и вкусных подарков, одним из главных поощрений для девочек становится выход в город для посещения культурно-зрелищного или спортивного мероприятия. Осужденные, которые активно показали тебя в конкурсе, в сопровождении сотрудников воспитательного отдела выезжают в театр, музей или на выставку.