«Боюсь за жизнь ребенка»: в доме жительницы Томска сгнил пол и выросли сосульки из-за раскопанной теплотрассы во дворе

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске на Алтайской, 9 находится двухквартирный дом на два этажа. Почти два месяца жильцы вынуждены выживать в аварийных условиях – во дворе открытая раскопка с горячей водой, текущей в подвал дома. Пропитанный влагой пол наполовину сгнил, стены вспучило, а в сенях образовались сталагмиты. На первом этаже промокшего от испарений дома живет Виктория с дочкой. Журналист «КП-Томск» поговорил с женщиной, которая рассказала запутанную историю о бездействии ответственной за горячий «фонтан» компании.

«Кипяток хлещет с начала отопительного сезона»

Первое впечатление, когда заходишь в сени дома, — словно оказываешься в пещере. На стенах иней, железная дверь полностью покрыта кристаллами снега, а на полу длинные ледышки накапавшей с потолка воды. Первые проблемы на Алтайской, 9 проявились в начале отопительного сезона, когда по трубам пустили горячую воду. Первое обращение от женщины к властям поступили 25 октября.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Когда дали городское отопление, я стала чувствовать, что дома сыро, влажно. Думаю, ладно, пройдет. Однако потом отошли обои, полдома было мокрым. От влажности и тепла в доме завелись мухи, полезли крысы», - говорит Виктория.

Деревянный дом начал впитывать всю влагу. Сначала Виктория не понимала, в чем дело, лишь потом пришло осознание, что дом подтапливает, и это быстро не закончится. Женщина обратилась в водоканал, однако выяснилось, что причина не в отоплении. Пришлось обращаться в «Томск РТС».

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Женщина отмечает, что служба на обращение отреагировала быстро – приехали представители РТС, провели раскопки, но яму после работ оставили открытой – позже в ней образовался «бассейн» из горячей воды. Шли дни, недели, но ситуация не поменялась. Виктория начала ежедневно звонить ответственным за устранение службам.

«Обратилась в управляющую компанию, лично к губернатору в соцсетях, на что мне ответил Яков Грель (начальник ЖКХ по Томской области), что он по поручению губернатора пишет - сейчас начнут работы. В этот день приехали, работы начали, все так в мокром виде и оставили. В какой-то из дней приехали и разрыли ту часть, которая сейчас парит. Это было где-то 2 ноября. С тех пор ничего не изменилось, кипяток хлещет. Я писала письма губернатору, в Кремль, разговаривала с мэрией, администрацией, с управляющей компанией», — говорит жительница дома.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пол на первом этаже, где живет Виктория с дочкой, за считанные дни напитался водой и частями провалился. Когда выходишь в зал, становится страшно, что сейчас мягкая балка проломится. Под полом – подвал с человеческий рост. Сосед на втором этаже заметил, что в его полу – в потолке Виктории – образовалась дыра, которая может вызвать обрушение в любой момент. Женщина боится, что межквартирная перегородка обрушится.

«Я сделала ремонт почти за миллион рублей»

Виктория в доме живет около трех лет. Перед заселением женщина взяла кредит на 800 тысяч рублей и сделала ремонт. Поклеила обои, заменила мебель, а самое главное – полностью перекрыла пол в сенях, коридоре, кухне и ванной комнате. Пол в зале и комнате дочки не трогала, так как он тогда был ровным и без дыр. Сейчас женщина выплачивает кредит за то, что уже нужно восстанавливать.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Если вечером смотреть на мои окна, складывается впечатление, будто у меня горит дом. Потому что парит так, что страшно представить. В квартире пахло невыносимо, моему ребенку в школе стали говорить, что она в погребе живет», — рассказывает Виктория.

Делать ремонт сейчас Виктория отказывается, так как не видит смысла исправлять ошибки других людей. По ее словам, пока во дворе среди зимы продолжает журчать вода, бесполезно вкладывать деньги в пол, он взбухнет и сгниет за считанные дни.

Кроме того, дом на Алтайской, 9 не признан аварийным. Чтобы собрать документы, необходимо обращение собственника имущества. Квартирой Виктории владеет ее мать, находящаяся в тяжелом состоянии из-за болезни. Женщина планирует самостоятельно решить вопрос и не беспокоить своего родителя. Следующим шагом она видит обращение в суд.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Вообще я считаю, что стоило бы задуматься над этой ситуацией, я готова судиться с РТС. Тут могу подать документа без мамы, я здесь прописана. Если они сейчас не уложат на устранение всего этого, то я буду платить юристам и буду судиться», — с уверенностью в голосе ответила женщина.

Вложенные практически впустую деньги для Виктории не так важны, как здоровье и безопасность ее дочери. С тех пор как дом превратился в сауну, ее дочь серьезно болела гайморитом и синуситом, рисковала попасть в больницу с острой формой. В доме тепло, но из-за повышенной влажности кажется, что зашел в погреб с соленьями. Как отмечает женщина, круглосуточная работа осушителя не помогает. В вечернее время, когда семья возвращается домой, под потолком виден слой тумана.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Дом может сложиться как карточный»

Виктория говорит, что с начала возникновения рядом с домом горячей сауны на устранение приезжали дважды службы РТС, звонил начальник ЖКХ по Томской области и интересовался ходом работ департамент городского хозяйства. В дни, когда во дворе работали сотрудники РТС, у женщины была надежда, что скоро трубу перекроют и дома снова будет возможно находиться.

«Из управляющей компании приезжал инженер. Он сказал, что после того как РТС устранит неполадки, придет УК и устранит вам завалинку и угол дома. Сказал, что они к дому не относятся, и ушел. Потом я выяснила, что наша УК с 2014 года не имеет к нам никакого отношения, никто наш дом не обслуживает. Мы делаем все сами, даже сами крышу ремонтировали. Но сейчас начинать ремонт страшно, потому что он как карточный домик сложится», - отметила женщина.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Точкой примирения в сложившейся ситуации жительница Алтайской, 9 видит лишь одно – устранение прорыва и полный ремонт квартир в двухэтажном доме. Однако есть и альтернативный вариант — это предоставление достойного постоянного жилья. Продавать или самостоятельно переезжать в другое место Виктория не будет, для нее важно решить вопрос по справедливости и чести.

Издание «КП-Томск» направило запросы в АО «ТомскРТС» и мэрию Томска, чтобы выяснить – когда у жителей на Алтайской, 9 устранят прорыв, кто ответственен за ликвидацию последствий, в том числе и ремонт испорченного имущества.

В «ТомскРТС» оперативно ответили, что теплотрасса по этому адресу не обслуживается компанией, поскольку относится к сети после выносного узла управления.

«По обращению городской администрации компания «ТомскРТС» оказала помощь в устранении одного дефекта на этой теплосети. На данном участке выявлен еще один дефект, компания также готова помочь в его устранении, но поскольку для этого придется произвести отключение участка, необходимо дождаться более теплой погоды, чтобы не допустить существенного понижения температуры в запитанных от этой теплотрассы объектах. Закрытие раскопки будет выполнено после завершения ремонтных работ», — сообщил представитель компании.