«Дети в панике забежали в дом!»: жительница Каргаска рассказала о встречах с дикими зверями

Жители Томской области встречают диких зверей даже у себя во дворе Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В феврале 2023 года в деревню Каргасок наведался волк. Он растерзал привязанную собаку и ушел в лес. Как удалось выяснить журналисту «КП-Томск», местные жители сталкиваются с дикими животными регулярно.

«Количество тех же волков в этом году увеличилось. Они приходят вслед за копытными, численность которых тоже растет. Дело в том, что и северный олень стал мигрировать в более южные районы, и лосей стало значительно больше, вот за ними и идут к нам волки. Шестерых отловили в окрестностях Каргаска в феврале», - говорит заместитель председателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жительница Каргаска Зинаида Носенко слышала о приходе волков – говорит, они выходили по реке на центральную улицу Пушкина. Своими же глазами Зинаида видела только медведей. Женщина рассказала о поразительных случаях встречи с косолапыми.

Фото предоставлено героем публикации

В 2022 году семья Зинаиды жарила шашлыки около своего дома – он стоит прямо на границе с лесом. Единственный забор отделяет участок не от самого леса, а только от прилегающей соседской постройки. И вот за этим ограждением вдруг раздалось рычание. Все увидели, что вдоль забора, с другой стороны, идет медведь.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«Побросали шашлыки, орем, дети в панике первыми забежали в дом. Непередаваемые эмоции! Медведь ушел и не тронул даже свиней – у нас стайка тут же, на краю леса стоит. Утром мы также заметили следы медведя около своего дома. В районе «Второго городка» как-то отлавливали медведя, мы приезжали специально и смотрели, как он сидит в клетке. А один сосед дома держал медвежонка, которого привез с охоты. Но его пытались драть собаки, поэтому позвонили егерю, и он забрал зверя», - делится сельчанка.

Фото: Кирилл ПЕНКИН

Больше всего Зинаиде запомнилась самая первая встреча с медведем. Однажды женщина с детьми и своей тетей ехала из Томска домой. Была частично сломана машина – девятка, еще и дорога оказалась плохой на участке трассы после Парабеля. Ехали и без того на маленькой скорости, но даже ее пришлось сбавить, чтобы проехать небольшую канавку.

«Медленно подъехали к кочке, где была яма с водой – небольшой овражек, где кладут трубы. И вдруг из этой болотинки поднялся огромный медведь! А лето, жара, у нас окна в машине открыты. Дети орут! У меня первые эмоции – хоть бы машина не заглохла! Пусть я совсем колеса убью, но надо удирать. Тетя кричит «Жми на газ, уезжай!», я еще сигналю вовсю», - рассказывает женщина.

Отъехав от места событий, семья остановила встречную машину, в которой оказались знакомые. Зинаида предупредила их об опасности. По словам женщины, спустя время эта история забылась, однако семье снова довелось столкнуться с косолапым.

Фото предоставлено героем публикации

«Мой отец занимается дикоросами и длительно живет в лесу. Когда к нам в гости приехала из города сестра, мы поехали к папе на стан. После определенного места дальше пошли пешком, чтобы провести родственнице экскурсию по лесу. Дети убежали вперед, там был газопровод, и как только я за него повернула, увидела большого зверя. Ору: «Дети! Назад!», их трое маленьких и еще старшая дочка. Сестра вообще залезла на дерево. Мы такой нереальный шум подняли! И медведь ушел», - делится Зинаида Носенко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока бежали назад, Зинаида позвонила отцу, тот взял топор, пилу и поехал к ним. По дороге подобрал обувь, утерянную на бегу одной из дочек Зинаиды.

«Навстречу еще люди шли, мы тоже им сказали громко кричать и убегать. Я так была напугала, что после этого три года не ходила в лес вообще. Кстати, там, на стане, отец тоже сталкивался - как-то видел медведицу с двумя малышами», - говорит женщина.

Пока Зинаида отходила от шока, в лес не боялись ходить ее родственники. Свою историю рассказала журналисту старшая дочь женщины, 13-летняя Виктория.

«Мы ходили с бабушкой в лес, где-то час было спокойно все, уже потихоньку двигались в сторону выхода, продолжая собирать ягоды. Справа начала громко лаять наша собака Тайфун, мы напряглись, взяли палки, чтобы, если что, шуметь. Увидели медведя. Мы аккуратно уходим, и он, не трогая нас, в свою сторону уходит», - поделилась юная жительница Каргаска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По наблюдениям Зинаиды, вживую медведи не такие красивые, как мы привыкли видеть их на картинках.

«На самом деле они страшненькие, вживую – облезшие какие-то, худые, совсем не красавцы, такое мое наблюдение», - сказала женщина.

Она также добавила, что, несмотря, на периодические встречи сельчан с медведями, несчастных случаев не было еще ни разу. Журналист уточнил у охотоведа Анатолия Истомина, почему хищники никогда не нападали на жителей Каргаска, хотя постоянно с ними сталкиваются.

Фото предоставлено героем публикации

«Первым дикий зверь практически никогда не нападает. Если встреча произошла – не нужно убегать, потому что у зверя есть инстинкт догонять. Главные рекомендации - в лесу нужно шуметь, чтобы загодя животное услышало и удалилось. И лучше иметь при себе отпугивающие средства. В случае с волком можно залезть на дерево. Но, повторюсь, ни один зверь не желает встречи с человеком. Хотя, в любом случае, находиться в лесу - это потенциально опасно всегда», - пояснил охотовед.

Истомин добавил, что уже в первой или второй декаде апреля в Томской области могут проснуться медведи. Конкретное время их выхода из спячки будет зависеть от особенностей весны. Пробудит зверей именно массовое таяние снега, когда берлогу начнет подтапливать.