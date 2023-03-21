«В центре чисто, а на задворках ноги ломаем»: томские журналисты вышли проверить уборку снега в городе

Качество очистки улиц в центре и спальных районах Томска очень разнится Фото: Анна Ковалёва

Гололедица, горы снега, при потеплениях лужи и слякоть на городских улицах – этим жалобам томичей, кажется, нет числа. Достаточно почитать комментарии под постами губернатора Томской области в Telegram, чтобы убедиться: в 2023 году люди проходят целые квесты, преодолевая те или иные участки пути в городе.

Ответственные за уборку снега компании регулярно отчитываются, что работают круглосуточно и все держат под контролем. «Тысячи единиц коммунальной техники каждый день поддерживают чистоту и порядок в городе», - заявляет пресс-служба Регионального оператора. Журналист «КП-Томск» лично проверил результаты работы коммунальщиков и сравнил качество уборки в разных районах.

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня подморозило, поэтому слякоти нет, однако даже ненаблюдательный человек сразу заметит большое количество льда на дорогах. Его явно не успевают убирать, поэтому при первом же потеплении лед снова превратится в лужи.

Фото Елены Белоусовой

На фотографии выше – дорога у жилого дома 57 на улице Тверская. Местная жительница рассказала, что из кухонного окна квартиры ей хорошо видно, как жильцам приходится преодолевать почти непроходимый участок.

«Я испытываю ужас, когда смотрю в окно и вижу, как 80-летняя женщина из крайнего подъезда семенит по этой застывшей льдине. Еле-еле, долго-долго. Пенсионерам и тем, кому ходить нелегко, здесь особенно опасно. И опять никому нет дела, в каждом дворе есть такой каток, все привыкли и всем все равно. А так быть не должно, потому что нам тоже предстоит стареть в этом городе и с таким же трудом передвигаться по застывшим льдинам в родном дворе», - рассказала томичка Елена Бантеева.

Неподалеку, тоже на Тверской, но у дома 68/2, во дворе находятся большие кучи снега, которые не вывозят.

Фото Елены Белоусовой

Такой же пейзаж мы обнаружили во дворе на проспекте Фрунзе – заметим, это центральный район города.

Фото Елены Белоусовой

В спальных районах, как нетрудно догадаться, сугробы – тоже привычное явление. По количеству осевшей на них грязи понятно, что находятся они здесь очень давно.

Фото: Анна Ковалёва

Жители Октябрьского района говорят, что с приходом тепла сугробы ежегодно вывозят. Однако всю первую половину весны приходится довольствоваться апокалиптическими пейзажами.

Фото: Анна Ковалёва

Зато в самом центре, перед областной администрацией, не встретишь сугробов вообще.

Фото: Анна Ковалёва

Только если отойти чуть подальше, к набережной Ушайки, можно увидеть кучи свежесваленного снега. Как рассказала уборщица территории Мария, в этом году снег вывозят отсюда не оперативно.

Фото: Анна Ковалёва

«Так стало после разделения ответственности – раньше «Спецавтохозяйство» быстро все вывозило, а теперь – «САХ» отвечает только за участок у фонтана, но они скоро все равно вывезут. А на этом участке я работаю на частника. Наши кучи подтаивают на клумбах, их как бы прессуют и новый снег подкидывают. А лед, который я ломом выдалбливаю, его складываю в пакет и отношу в мусорку», - поясняет Мария.

Фото: Анна Ковалёва

Вид из окон мэрии - тоже радует глаз. Здесь нет не то что грязных, но даже чистых куч снега. Тротуары преимущественно сухие. Проходя рядом с такими учреждениями, ощущаешь, будто ненадолго попал в другой сезон года.

Фото: Анна Ковалёва

Сравним, насколько вычищены территории остановок общественного транспорта в центре и в спальных районах.

Остановка "Новособорная площадь" (центр) / остановка "Улица С. Лазо" Фото: Анна Ковалёва

На фото также видим разницу в состоянии тротуаров. Вот, к примеру, улица Беринга. Можно только догадываться, сколько человек поскользнулось и упало, пытаясь спуститься на этом ледяном участке.

Фото: Анна Ковалёва

А это – тротуар на проспекте Ленина. На одних его участках абсолютно сухо, на других тоже есть лед, однако здесь его значительно меньше, чем в отдаленных районах.

Фото: Анна Ковалёва

«В центре действительно неплохо ухаживают за дорогами, а наледь - это с крыш стекает и потихонечку тает, не успевают убрать. А вот на дорогах второй степени и во дворах гололед страшный, ходить невозможно. Сама после операции хожу медленно. Я работаю в общественной приемной Каштачного избирательного округа, я даже рекомендую пожилым людям сидеть дома, пока это все растает. Моя подруга на прошлой неделе упала и сломала ногу на Каштаке. Наши депутаты обращаются в администрацию, департаменты, но пока результата нет, потому что они не успевают основные дороги чистить», - рассказала Любовь Михайлова.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина считает, что ситуация может улучшиться, если власти обратятся к арендаторам и попросят их участвовать в уборке дорог.

«Вот люди идут, например, по этой дороге, чтобы зайти в этот магазин. Попросить можно хотя бы в период непогоды арендаторов – помогите, вы же тоже заинтересованы в том, чтобы к вам удобно ходить было. Можно выйти из магазина и посыпать хотя бы солью. Вообще я считаю, что в этом году очень старается департамент благоустройства, постоянно видим, что они работают. Но у нас такая погода в этом году, ненастье. Думаю, что администрации районов должны письма разослать арендаторам, но не приказать, а попросить войти в положение», - сказала Любовь Михайлова.

Своим мнением о качестве очистки дорог поделилась и еще одна жительница Томска – Тамара.

«В нашем «Радужном» за спорткомплексом ужасные бугры на улице, все таксисты чертыхаются. Но люди сами тоже виноваты: 10 машин стоят, 8 уберут перед очисткой, 2 на вечном приколе, из-за них нельзя почистить. У нас это все из окон видно: проползет грейдер 2-3 раза за зиму, но змейкой из-за стоящих по бокам машин. Очень много наледи», - рассказала женщина.

Фото: Анна Ковалёва

На центральной улице мы встретили прогуливающуюся молодую пару. Томич Олег рассказал нам, что проживает в Кировском районе и тоже видит разницу между состоянием дорог в центре и в «спальниках».

«Разница большая между задворками и центром. Намного чище в центре, здесь почаще ездит спецтехника. А, допустим, где Кирова, поглубже – там уже снег есть. Там не успевают достаточно чистить. Думаю, что в центре стараются прежде всего для вида: может, какой-нибудь начальник проедет, увидит, что чисто и все хорошо», - сказал молодой человек.

Фото: Анна Ковалёва

А вот такие вычищенные входные группы власть имущие видят у административных зданий. Здесь тоже – как будто оказываешься вовсе не в сибирском марте, а в каком-нибудь бесснежном сезоне.

Фото: Анна Ковалёва

Редакция «КП-Томск» запросила в мэрии информацию о том, насколько сбалансированно очищают улицы от снега и наледи в разных районах города.