Весеннее равноденствие 2023: астрономическая весна наступит в Томской области 21 марта

День весеннего равноденствия в 2023 году в Томске наступит 21 марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День весеннего равноденствия в 2023 году в Томске наступит 21 марта. Его называют началом астрономической весны. О традициях праздника рассказали журналисты издания «АиФ-Томск».

Весеннее равноденствие

Точное время равноденствия зависит от местоположения. В Томске в этом году оно наступит 21 марта в 04:32 по местному времени.

В дни равноденствия на Земле день начинает равняться ночи. День оказывается немного длиннее ночи из-за того, что атмосфера преломляет солнечный свет, и закат люди видят примерно на 8 минут позже, чем он происходит на самом деле. После наступления весеннего равноденствия световой день начинает прибавляться, а температура воздуха постепенно повышаться. Раньше этот праздник носил название Вербоносица.

В этот день православные верующие чтили память священномученика Феодорита Антиохийского и отмечали праздник в честь Курской иконы Знамения Пресвятой Богородицы.

Традиции и приметы

Весеннее равноденствие носит название Вербоносица, так как считается, что к этому времени распускается верба.

Раньше в этот день было принято танцевать, петь песни и прыгать через костры. Женщины пекли фигурки птиц из теста. А ветками вербы подметали пол, а также хлестали друг друга, чтобы отогнать от человека болезни и неудачи.

Что запрещено?

Считается, что в день весеннего равноденствия нельзя поздно ложиться спать. Кроме того, в этот день нельзя грустить и думать о плохом, так как от того, как человек проведет этот день будет зависеть его следующий месяц.

Также в этот день советуют воздержаться от сплетен, работы с землей и пересаживания цветов.