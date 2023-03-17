В Томске на выходных пройдет дождь и будет плюсовая температура

В субботу будет солнечно. Фото: Сиб.фм

В Томске на выходных будет тепло, но в воскресенье пройдет дождь со снегом. Такие данные синоптики сообщили через сайт GISMETEO.

Завтра, 18 марта, температура воздуха ночью будет достигать отметки - градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +5. Преимущественно будет солнечная погода.

В воскресенье, 19 марта, пройдет дождь со снегом. Ночная температура упадет до -10 градусов, а дневная поднимется до 0.

Также стоит отметить, что с воскресенья по понедельник и по вторник в ночь наступят холода. Термометр будет показывать до -16 градусов ночью и до -9 градусов днем.